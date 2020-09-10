Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Спартаку» стоит подписать свободного агента Далера Кузяева.

По словам Орлова, Кузяев уже немолод, ему 27, а в Европу надо ехать молодым или состоявшимся мастером за большим контрактом. Однако Далеру этот контракт не дадут, поскольку его не знают.

«Мне кажется, «Спартак» — лучший вариант для Кузяева. «Спартак» наверняка даст хороший контракт, и плюс Далер играл с Кокориным — будет связка. «Спартаку» нужны игроки середины поля. Если красно-белые приобретут Кузяева, то здорово всё рассчитают, — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, что Кузяев является воспитанником петербургского футбола и выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне РПЛ Кузяев в 20 матчах отдал 2 результативные передачи.