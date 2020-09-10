Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поведа, как в 1991 году едва не перешел в «Ливерпуль». Лишь в последний момент оказался в «Бенфике».

По словам Юрана, у него были билеты в Ливерпуль. Английский клуб брал его на замену Иана Раша, который заканчивал карьеру. Юран вспомнил, что его уже объявили в клубе. Начали оформлять визу. Агент сказал Юрану лететь в Ливерпуль. Уже поставили визу, но в последний момент сказали, что летят в «Бенфику».

«Ну здорово, «Бенфика» так «Бенфика». Оказалось, что «Ливерпуль» 2 миллиона давал, а эти 2,8», — вспомнил Юран в видео на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Напомним, что Юран выступал за «Бенфику» в 1991-1994 годах.