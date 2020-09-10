Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу.

Орлов отметил, что гендиректор «Зенита» Александр Медведев уже опроверг эту информацию. Он также добавил, что сам футболист хотел бы играть в европейском чемпионате.

«Ну что он в „Зенит“ пойдёт? Вот Малкома взяли в „Зенит“ — это я понимаю. За него заплатили большие деньги. А что Влашич? Мы его видим в России — хороший игрок, но не выдающийся. Если „Зениту“ брать легионера за большие деньги, то это должен быть выдающийся футболист», — заявил Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» хотел приобрести 22-летнего хорвата за 25 миллионов евро, но армейцы уговорили игрока остаться.