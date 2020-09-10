Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о работе с новым тренером женской сборной по стрелковой подготовке Алексее Волкове.

Слова Сливко цитирует портал «Тюменская Арена».

«Конечно, ещё год назад мы вместе выступали и он был Лёха. Но сейчас это тренер сборной России. Так что только Алексей Анатольевич и на „вы“, — отметила Сливко, добавив, что прежде всего Алексей Волков — это самый титулованный биатлонист России за последние десять лет, он выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и Европы.

«У меня не было ни одного повода ему не доверять», — сказала биатлонистка, подчеркнув, что когда она узнала о том, что Волкова пригласили в команду, то сразу заявила, что будет слушаться нового тренера без сомнений.

Напомним, по окончании сезона-2019/20 Алексей Волков завершил карьеру спортсмена и начал работать тренером по стрельбе.