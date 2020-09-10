Российский биатлонист Евгений Сидоров не прекращал тренировочные занятия после того, как сломал ключицу на сборе резервной сборной России по биатлону.

Информацию об этом сообщил исполнительный директор федерации биатлона Ленинградской области Василий Бородкин. По словам специалиста. Сидоров не прекращал занятий и выполнял тренировки, в которых не нужно было работать на травмированную руку.

«Когда получит возможность в полной мере нагружать руку, он обязательно выступит в составе национальной команды, я в этом не сомневаюсь», — отметил Бородкин, добавив, что выносливость спортсмена никуда не делась, после перелома ключицы Сидоров делал больше упражнений на мышцы ног.

Напомним, в июле резерв сборной России тренировался в Рыбинске, Сидоров не вписался в один из поворотов и вылетел с трассы.