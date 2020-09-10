Норвежская лыжница Тереза Йохауг неоднозначно ответила на вопрос, чем планирует заниматься после окончания спортивной карьеры.

«После буду просто жить. Я близка к концу карьеры, но в долгосрочной перспективе», – заявила 32-летняя Йохайг, слова которой приводит Expressen.

Спортсменке задали вопрос, не собирается ли она последовать примеру своей соотечественницы Марит Бьорген, которая родила ребенка и вернулась к соревнованиям на Кубке мира.

«Это не невозможно, всё зависит от ситуации. Приму это как должное. Главное – должна быть мотивация», — ответила Йохауг.