Бывшая российская фигуристка Наталья Забияко, выступавшая в парном катании, поделилась мнением о тренере Этери Тутберидзе.

«Как отношусь к Этери Георгиевне? Положительно. Она очень сильный человек и тренер. Мне очень нравятся люди с таким характером, как у неё», — сказала Забияко в интервью «Команда России».

Также Наталья рассказала, что сама не пробовала исполнять четверной прыжок.

«Но нужно быть достаточно бесстрашной, чтобы на него пойти. Я с огромным уважением отношусь к девочкам, которые их исполняют. Они просто молодцы», — сказала Забияко.

Спортсменка добавила, что следит за фигурным катанием и после завершения карьеры, но не пробовала себя в качестве эксперта или комментатора.

«Мне интересно, как развивается наш вид спорта, как выглядят молодые спортивные пары и одиночники. Надеюсь попасть и на контрольные прокаты», — заявила Наталья.