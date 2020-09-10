Киберспорт — это не только про тренировки, но и про отдых, спорт и дни рождения. Сегодняшний дайджест открывает счастливый Арсений Триноженко, который встретил шикарный закат.



seized пишет в своём инстаграме: «Сегодня исполнилось 26 лет, все еще ощущаю себя молодым. Куча целей поставлено, время для их выполнения».

Легендарный польский игрок, про которого слышали даже те, кто никак не связан с киберспортом активно занялся велоспортом и передаёт своим подписчикам сердца любви.

Как заметили подписчики Саши Петрика, аналитик не только мастерски предугадывает исходы матчей и разбирает фишки с CS:GO, но и в перерывах «держат землю».

Марсело Давид не забывает о тех, с кем начинал свою долгую киберспортивную карьеру.