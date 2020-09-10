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  • 19:44,  10 сентября 2020
Фигурное катание
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В Министерстве спорта отреагировали на снятие Загитовой с контрольных прокатов

В Министерстве спорта отреагировали на снятие Загитовой с контрольных прокатов
Алина Загитова. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Министр спорта РФ Олег Матыцин отреагировал на новость о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию.

Я всегда с уважением отношусь к решению любого человека. Если она отказалась от проката, значит, у неё есть на это какие-то основания. Надеюсь, это не скажется негативным образом на развитии фигурного катания», — сказал Матыцин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, о решении Загитовой пропустить контрольные прокаты стало известно в среду, 9 сентября. Как сообщает сайт ФФККР, спортсменка решила сосредоточиться на работе в телевизионном проекте «Ледниковый период» на Первом канале.

Контрольные прокаты состоятся 12 и 13 сентября в Москве.

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