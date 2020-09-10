Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит очередной предсезонный сбор российской команды. Об этом сообщил его личный тренер Александр Касперович.

Специалист отметил, что все моменты подготовки спортсмены оговорены с тренерским штабом сборной России. Летнюю подготовку Логинов проходил индивидуально, к команде он должен присоединится во время работы на снегу.

«Саша точно не поедет в Алдан, это 100%. Не вижу смысла этого сбора. Специалисты обосновывают поездку туда натуральным снегом, но, к сожалению, мы соревнуемся только на искусственном снегу. Везде в Европе. Если для российских стартов, то да, это приемлемо. Нужно учитывать и часовые пояса. Да, там прекрасная база, я её хорошо знаю, отличные условия, но есть альтернатива, и пока Алдан не рассматривается», — сказал Касперович, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, Логинов присутствовал лишь на одном из трех предсезонных сборов национальной команды. Он готовится к сезону индивидуально.