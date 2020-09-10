Мама Миранчука: У меня слёзы, но это больше слёзы радости

Елена Миранчук, мама российского новичка «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировала переход сына в итальянский клуб.

Она подчеркнула, что очень рада за сына, так как долго ждала этого события.

«А как у мамы, у меня слёзы, но это больше слёзы радости, чем какого-то беспокойства. Пришло время, когда Алексею нужно сделать этот шаг и идти за мечтой», — сказала Елена Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Футболист будет выступать под 59-м номером. По информации СМИ, трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.

Дебют футболиста за новый клуб откладывается, так как его травма оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. Из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра новичок клуба не сможет выйти на поле в сентябре. Скорее всего, он не дебютирует в Серии А и в матче против «Кальяри», который запланирован на 4 октября.