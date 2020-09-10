Технический специалист ISU Александр Кузнецов поделился мнением о системе оценок в фигурном катании.

Он отметил, что новые правила, которые приравнивали лутц к флипу, действовали в районе месяца. Теперь все вернулось на круги своя, и лутц стал стоить дороже, так как он сложнее остальных элементов.

«Я не буду обсуждать их решение. Думаю, оно заключалось в количестве оборотов, они сказали: «все просто, четыре оборота в воздухе будут стоить одинаково. Но так как на сальхове и тулупе есть доля того, что немного воруется во время отталкивания, то давайте мы сделаем их стоимость немного меньше. А вот риттбергер, флип и лутц мы уравняем, все похлопают, порадуются», — заявил Кузнецов, слова которого приводит Sport24.

Он подчеркнул, что нововведение встретило волну негласного негодования. Кузнецов также отметил, что идея уравнять стоимость прыжков оказалось для него новинкой.