9 сентября в социальных сетях Alliance появилась картинка, на которой был изображён силуэт человека. Многие фанаты предполагали, что это будет Артём Fng Баршак, который последние несколько месяцев исполнял роль стендина в коллективе. Так оно и случилось, сегодня Alliance в своём официальном Facebook аккаунте организация сделала анонс.

«Когда-то был соперником, теперь союзник. Благодаря индивидуальным решениям и отличному пониманию игры Артём помог команде занять четвёртое место в престижном турнире Omega League, опередив такие именитые команды, как Evil Geniuses и Team Liquid. Fng — один из самых уважаемых игроков в СНГ», — говорится в анонсе.

Саппорт Артём Fng Баршаков представляет интересы Альянс с мая этого года, после того, как его отдали в аренду Gambit. Alliance за это время успела сыграть в финале ESL One Birmingham 2020, где проиграла «не стыдному сопернику» Team Secret со счётом 3:0, побороться с Nigma в финале OGA Dota PIT 2020 Season 2

Состав Alliance выглядит следующим образом:

— Николай Nikobaby Николов

— Линус Limmp Бломдин

— Густав s4 Магнуссон

— Симон Handsken Хааг

— Артем Fng Баршак