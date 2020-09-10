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  • 21:37,  10 сентября 2020
Футбол
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Миранчук: В «Локо» предлагали больше, чем было. В «Аталанте», конечно, меньше

Миранчук: В &#171;Локо&#187; предлагали больше, чем было. В «Аталанте», конечно, меньше
Алексей Миранчук. Фото: ФК "Локомотив"

Новичок «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук объяснил, почему согласился на понижение зарплаты ради перехода в итальянский клуб.

Спортсмен не подтвердил информацию о том, что «Локомотив» предлагал ему 3,5 — 4 миллиона евро.

«Но четыре – как-то много прям. Знал, что предлагали больше, чем было. В «Аталанте», конечно, меньше. Как я на это согласился? Мысли об этом, типа, я что-то теряю, пришли в последнюю очередь. Я решил для себя, что хочу выйти из зоны комфорта и проверить себя внутри», — заявил Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Футболист добавил, что никому ничего не доказывает, но для себя хочет попробовать поиграть в Европе.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Футболист будет выступать под 59-м номером. По информации СМИ, трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.

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