Миранчук: В «Локо» предлагали больше, чем было. В «Аталанте», конечно, меньше

Новичок «Аталанты» россиянин Алексей Миранчук объяснил, почему согласился на понижение зарплаты ради перехода в итальянский клуб.

Спортсмен не подтвердил информацию о том, что «Локомотив» предлагал ему 3,5 — 4 миллиона евро.

«Но четыре – как-то много прям. Знал, что предлагали больше, чем было. В «Аталанте», конечно, меньше. Как я на это согласился? Мысли об этом, типа, я что-то теряю, пришли в последнюю очередь. Я решил для себя, что хочу выйти из зоны комфорта и проверить себя внутри», — заявил Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Футболист добавил, что никому ничего не доказывает, но для себя хочет попробовать поиграть в Европе.