Самой прибыльной ставкой по мнению аналитиков станет завтрашний матч в рамках Открытого чемпионата США по теннису между Домиником Тимом и Даниилом Медведевым. Само событие состоится завтра 11 сентября в Нью-Йорке в 23:00 по Москве.

Медведев

Теннисист из России уже дважды выходит в полуфинал US Open, причём делает это подряд. Между двумя этими, казалось бы, одинаковыми достижениями есть существенная разница. В том году Даниил испытывал трудности практически против каждого соперника, а в этом — не проиграл ни одного сета. Этот факт говорит о том, что форма российского спортсмена за этот год выросла в разы.

В четвертьфинале Медведев встретился с «коллегой» из России Андреем Рублёвым и был достаточно близок к тому, чтобы проиграть свою первую партию. Однако филигранное мастерство позволило на тай-брейке со счётом не в свою пользу 2:5 камбекнуть и завершить сет победой.

По ходу той встречи у Медведева появилась проблема с плечом, но даже она не помешала ему закончить матч с разгромным счётом 3:0.

Тим

Австралийский теннисист же только в первый раз почувствует полуфинальный корт и напряжение внутри него. По ходу турнира Доминику соперники попадались не самые сильные и больше, чем три партии теннисисту пришлось сыграть только с Мартином Чиличем, остальные же встречи закончились без борьбы.

Игра прошла в одни ворота и против Алекса Де Минаура. Ожидалось, что между теннисистами состоится жёсткая борьба до победного конца, однако Тим, неожиданно для всех, очень просто обошёл австралийца, проиграв за всю встречу лишь 7 геймов.

Ставка

Невзирая на тот факт, что оба этих теннисиста достаточно давно выступают в туре, это будет их 4 встреча друг с другом. В данный момент счёт складывается в пользу Тима со счётом 2-1, в прошлом году Тим выиграл на грунтовке, а второй Медведев на харде в Монреале.

И вот тут самый главный момент. Аналитики дают прогноз на то, что Тим больше любит играть на грунте, а не на харде и, скорее всего, именно этот фактор сыграет на пользу ставке на победу Медведева с форой по сетам -1.5 с коэффициентом 2.33.