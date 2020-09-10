Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят признался, что рад победе своего напарника Пьера Гасли на этапе Гран-при в Италии.

Квят отметил, что для него тоже гонка складывалась хорошо, но машина безопасности нанесла удар по его стратегии.

«Тем не менее мы добились победы. Для команды это фантастический результат. Отличное выступление, которое добавит нам уверенности в себе. Для меня же ничего не меняется, я буду бороться в гонках раз за разом», — сказал Квят, слова которого приводит официальный сайт Формулы-1.

Пилот подчеркнул, что сделал в Монце всё, что было в его силах.

Напомним, следующий гоночный уик-енд стартует уже в пятницу, 11 сентября.