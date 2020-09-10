Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала, какие программы считает лучшими в фигурном катании.

«Мне нравятся все программы Ханю, канадцы, французы и итальянцы в танцах очень интересны. И отдельные программы китайских пар», — сказала Роднина, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что не назвала русские фамилии, так как насмотрелась программ наших фигуристов на музыку из «Карамен» или «Щелкунчика».

«Если вы берете такую музыку, вы должны поставить нечто невообразимое. Зато классику балета очень легко брать — не надо рассказывать историю «Дон Кихота», она всем известна. Балетная музыка написана под ноги, этим она и удобна», — добавила Роднина.