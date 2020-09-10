Миранчук рассказал, какой футболист звал его в «Ювентус»

Новичок «Аталанты» полузащитник Алексей Миранчук рассказал, что хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди звал его в туринскую команду.

По мнению футболиста, им заинтересовались итальянские клубы после того, как «Локомотив» сыграл с «Ювентусом».

«Матюиди говорил: «Приезжай к нам!». Реакция игроков была, нормально, на футбольном языке», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Футболист будет выступать под 59-м номером. По информации СМИ, трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.