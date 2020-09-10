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  • 21:41,  10 сентября 2020
Футбол
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Миранчук рассказал, какой футболист звал его в «Ювентус»

Миранчук рассказал, какой футболист звал его в &#171;Ювентус&#187;
Алексей Миранчук. Фото: instagram.com/miranchuk

Новичок «Аталанты» полузащитник Алексей Миранчук рассказал, что хавбек «Ювентуса» Блез Матюиди звал его в туринскую команду.

По мнению футболиста, им заинтересовались итальянские клубы после того, как «Локомотив» сыграл с «Ювентусом».

«Матюиди говорил: «Приезжай к нам!». Реакция игроков была, нормально, на футбольном языке», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Футболист будет выступать под 59-м номером. По информации СМИ, трансфер обошелся итальянскому клубу в 14,5 миллионов евро.

Дебют футболиста за новый клуб откладывается, так как его травма оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально. Из-за надрыва мышцы задней поверхности бедра новичок клуба не сможет выйти на поле в сентябре. Скорее всего, он не дебютирует в Серии А и в матче против «Кальяри», который запланирован на 4 октября.

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