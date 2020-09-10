«Рождённые Побеждать» сегодня показали свою классическую показательную игру и с лёгкостью обыграли своих соперников из AGO со счётом 2:0.

Пик польской команды Mirage прошёл для Natus Vincere без каких-либо глобальных проблем и всю игру российская команда держала соперников в 4-5 раундов от себя. Об этом говорит и итоговый счёт на первой карте 16-9.

Вторая карта была самая интересная, ведь AGO могли легко заканчивать пик NAVI Nuke в свою пользу, взяв 11 раундов в защите. У российского состава не получалось атаковать, и они проигрывали раунд за раундом, всё дальше отодвигая себя от желанной победы.

AGO оставалось выиграть всего 5 раундов, чтобы добраться до десайдера, но перерыв между картами явно пошёл на пользу s1mple и Perfecto. После смены сторон Natus Vincere совершили невероятный камбек и отдали всего 2 раунда. Итоговый счёт равнялся 16-13.

Лучшими на карте оказались Александр s1mple Костылев с KD 65-32 и рейтингом 1.69 и Илья Perfecto Залутский с более скромным результатом KD 41-31 и рейтингом 1.21

Natus Vincere теперь занимаюсь первую позицию в группе и имеют 9 очков. Этой победой игроки практически гарантировали себе проход в плей-офф стадию турнира.