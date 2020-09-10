СКА на своей арене сыграет с ярославским «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга сегодня, 11 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Для подопечных Валерия Брагина эта игра станет первой домашней в новом сезоне. До этого армейцы провели выездную серию из трех матчей, два из которых выиграли. Сначала СКА обыграл «Нефтехимик», затем в овертайме уступил «Ак Барсу», после чего обыграл «Торпедо».

«Локомотив» одержал три победы в трех встречах: над «Спартаком», «Амуром» и московским «Динамо».