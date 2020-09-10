Олимпийская чемпионка Елена Ильиных поделилась впечатлениями от первой недели работы в академии Евгения Плющенко.

«Последняя неделька выдалась невероятно напряжённой и физически, и морально. Но мы выстояли. Вместе всегда легче», — написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме».

Экс-спортсменка поблагодарила Плющенко за приглашение в свою команду, а также всех остальных тренеров, с которыми теперь сотрудничает. В частности, она обратилась к Сергею Розанову и Дмитрию Михайлову, а также к супруге Плющенко Яне Рудковской.

«Евгений Викторович, вы заряжаете своей энергией на миллион процентов. Смотря на вас невозможно остановиться.Вы даёте свободу и силу. Спасибо за доверие и возможность каждый день учиться и развиваться», — написала Ильиных.