Первая ракетка России Даниил Медведев встретится с австрийским теннисистом Домиником Тимом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. Игра состоится сегодня, 11 сентября, спортсмены выйдут на корт не ранее 23:00 по московскому времени.

Ранее в четвертьфинале Медведев выбил из борьбы своего соотечественника Андрея Рублева. До этого он поочередно обыграл Фрэнсиса Тиафо, Джеффри-Джона Волфа, Кристофера О’Коннела и Федерико Дельбониса. Все свои матчи Даниил завершил в трех партиях.

Тим на пути к полуфиналу оказался сильнее Алекса Де Минаура, Феликса Оже-Альяссима, Марина Чилича, Сумита Нагала и Хауме Муньяра.