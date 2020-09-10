Российский пилот команды Hitech Формулы-2 Никита Мазепин примет участие в тестах болида «Мерседеса» на Гран-при Бахрейна,

Об этом сообщает Auto Motor und Sport. Скорее всего, речь идет о частных заездах. Предполагается, что Мазепин сядет за руль болида команды образца 2018 года. Отмечается, что россиянин не сможет попробовать свои силы на укороченной конфигурации трассы, которая будет использоваться в Бахрейне в ходе второго этапа Гран-при.

Напомним, в прошлом Мазепин уже тестировал машину «Мерседеса». В Формуле-2 Мазепин идет на шестом место в личном зачете пилотов, имея в активе 102 балла.