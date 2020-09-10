Олимпийская чемпионка Елена Ильиных обратилась к тренеру Сергею Розанову, с которым теперь вместе работает в академии Евгения Плющенко.

Экс-спортсменка поделилась впечатлениями от первой недели работы в «Ангелах Плющенко» и обратилась к тренерам, в частности к Роазнову.

«Сергей Розанов, много говорить не буду, ты сам всё знаешь. Хочу, чтобы мир скорее увидел твои постановки и твою работу. Ну и, конечно, стоять рядом с тобой — большая ответственность. Ну а люди поговаривают, что мы красиво смотримся за бортом», — написала Ильиных на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, на первенстве Москвы Ильиных выводила на лед Веронику Жилину, которая в нынешнее межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко.