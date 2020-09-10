Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о снятии олимпийской чемпионки Алины Загитовой с контрольных прокатов.

«А если у нее со здоровьем проблемы? Тогда что делать? Не каждый человек может сказать: «Я болен». Чего она должна все объяснять? Почему Загитова с таким бэкграундом спортивным должна всем все объяснять? Особенно болельщикам и еще в интернете», — заявил Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге».

Комментатор подчеркнул, что человек не обязательно должен быть искренним перед всеми и может не рассказывать о тонкостях своего психологического существования.

Орлов отметил, что людям, которые купили билеты на контрольные прокаты ради выступления Загитовой, стоит интересоваться фигурным катанием.

«Вы же не на Загитову покупали, а на фигурное катание — идите смотреть других. Билеты не дорогие, что они дорого стоят что ли?» — сказал Орлов.