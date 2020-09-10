Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о том, что у него роман с Анной Семенович.

«Целый день просят комментарии про историю с Аней Семенович! И никому не пришло в голову, что это просто обычный рабочий момент!» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.

Ранее в интернет попали снимки, на которых певица и ведущий целуются у ворот одного из загородных поселков.

Отмечается, что Семенович и Губерниев вместе приехали на машине к воротам и покидали дом держась за руки. До этого они вместе ездили в одном купе на «Славянский базар», который проходит в белорусском Витебске.