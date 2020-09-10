Петербургский «Зенит» проиграл московскому ЦСКА во втором контрольном матче. Армейцы одержали победу со счетом 80:78, забросив решающий мяч в последнюю секунду.

По ходу встречи «Зенит» уступал с разницей в 15 очков, однако сумел вернуться в игру, а в последней четверти даже сравнял счет.

За три секунды до окончания матча счет был равным — 77:77. Никита Курбановы штрафным вывел команду Димитриса Итудиса вперёд. В заключительной атаке новичок ЦСКА Никола Милутинов воспользовался передачей форварда Уилла Клайберна и принёс команде победу.

Напомним, в первом матче ЦСКА смог справиться с сопротивлением команды Хави Паскуаля лишь в последней десятиминутке.