Российский лыжник Сергей Устюгов поделился фотографией со сборов российской команды в Тюмени.

«Тренировки на «Жемчужине Сибири» идут полным ходом», — написал Устюгов на своей странице в «Инстаграме», показав фото с тренером Маркусом Крамером.

Напомним, в начале сентября сборная России не смогла выступить на этапе Кубка мира по лыжероллерам, так как спортсменов не выпустили из страны. Российским лыжникам не удалось преодолеть границу с Латвией.

28-летний Устюгов является двукратным чемпионом мира, а также победителем многодневки «Тур де Ски» в сезоне-2016/17.