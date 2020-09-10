Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может покинуть стан сине-гранатовых, но остаться в Испании.

По информации Cuatro, 33-летний футболист хочет продолжить карьеру в «Атлетико». На днях мадридский клуб включился в борьбу за уругвайца. Отмечается, что в подписании Суареса заинтересован лично главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Игрок считает этот вариант приоритетным, так как хочет остаться в Испании.

Однако высокая заработная плата уругвайского форварда может помешать сделке состояться. Ранее СМИ писали, что приобрети Суареса хочет «Ювентус», но затем футболист приостановил переговоры с туринцами.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач.