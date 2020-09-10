Голкиперу «Зенита» Андрею Луневу потребуется операция, Логинов пропустит сбор национальной команды — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

Логинов пропустит очередной сбор российской команды

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пропустит очередной сбор национальной команды. В этом году он лишь на одном сборе тренировался со сборной, в остальное время спортсмен готовится индивидуально. Его личный тренер Александр Касперович практически уверен, что Логинов не присоединится к команде в Алдане.

«Рома» отказалась от Кокорина

Итальянская «Рома» заморозила переговоры между со «Спартаком» о переходе форварда Александра Кокорина. Как сообщает Metaratings, итальянский клуб пришел к мнению, что запрошенные семь миллионов евро за игрока — это слишком высокая цена.

Игроки и тренеры «Зенита» ушли на карантин

Волейболисты и тренерский штаб петербургского «Зенита» отправились в изоляцию по возвращению в Петербург из Москвы, где они принимали участие в играх предварительного этапа Кубка России. Как сообщает пресс-служба клуба, в четверг петербуржцы в полном составе прошли тестирование на коронавирус, результаты которого должны быть известны в пятницу.

Ригони может покинуть «Зенит»

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмильяно Ригони может уйти из клуба до закрытия трансферного окна. По информации «Спорт-Экспресса», наиболее вероятным вариантом для продолжения карьеры 27-летнего вингера является «Сочи».

Старых перенесла операцию на спине

Тренер российской биатлонистки Ирины Старых Максим Кугаевский рассказал что его подопечная перенесла операцию на спине. По его словам, хирургическое вмешательство произошло в четверг. «Сегодня Ирине была сделана операция. После того, как она восстановится, станут понятны дальнейшие перспективы», — сказал Кугаевский, слова которого приводит ТАСС.

Луневу потребуется операция

Российский голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев, возможно, перенесет операцию. По информации источника, восстановление вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева после травмы в матче прошлого сезона российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» затягивается. Вратарю, вероятно, придется перенести операцию, и из-за этого «Зенит» рассматривает возможность приобретения ещё одного голкипера.