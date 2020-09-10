Старт нового ростера от Cloud9 не заставил себя долго ждать. После того, как организация выставила на продажу свой предыдущий состав по CS:GO прошло несколько дней, а уже сегодня первым игроком нового состава стал бывший игрок французской организации Team Vitality Алекс ALEX МакМикин.

Новоиспечённый капитан подписал контракт с «облачками» на три года, а сумма сделки составила 1.65 млн долларов. Алекс долгое время был на скамейке запасных и официально покинул «пчёлок» только 9 сентября. Ранее игрок из Великобритании провёл ряд успешных турниров с командой и выиграл порядка 5 кубков, включая EPICENTER 2019, cs_summit 4 и ECS Season 7.

Два года назад между NAVI и SK Gaming так же были переговоры на счёт покупки Александра s1mple Костылева и Егора flamie Васильева за 1.2 млн. долларов, однако сделка в итоге не состоялась.

Других игроков для нового состава организация ещё не назвала. Эксперты предполагают, что это будет датский игрок Андреас Xyp9x Хойслет.