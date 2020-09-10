100 Thieves vs Chaos

ESL Pro League Season 12 North America продолжает удивлять. Совсем недавно 100 Воров не могли справиться ни с одной командой, а сегодня «прошлись катком» по Chaos, которые 21 августа навязывали жёсткую борьбу австралийцам и выиграли со счётом 2:1.

Встреча закончилась так же быстро, как и начались первые раунды карты Nuke. 100Т «на ноге» прошлись по соперникам в защите и за 4 раунда закончили карту в свою пользу. Точно такой же исход произошёл и на второй карте, Dust 2 закончился со счётом 16-5.

ENCE vs G2

В европейском регионе груз ответственности каждого матча только нарастает и противостояние между G2 и ENCE это подтверждает. Обе команды — лидеры группы и отпускать своё первенство не хочется ни одним ни другим, но финская команда оказалась сильнее.

Train долгое время шёл под диктовку G2 и первая половина закончилась со счётом 11-4, но после смены сторон ENCE переломили ход игры и вытащили игру сначала в овертаймы, а потом довели игру до победы. Пик G2 Dust 2 оказался для финской команды лёгкой прогулкой. Итоговый счёт 2:0.