«Даллас Старз» вновь одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в серии финала Западной конференции в розыгрыше Кубка Стэнли.

Игра прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, Канада и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Далласа».

В составе «Далласа» в основное время отличились Джейми Олексяк и Джейми Бенн, за «Вегас» по шайбе забросили Ши Теодор и Алекс Так.

Решающую шайбу в этой встрече забросил российский форвард «Далласа» Александр Радулов, это произошло на 31 секунде овертайма. Авторами голевых передач стали Джо Павелски и Джейми Бенн.

Российский вратарь Антон Худобин сделал за игру 38 сейвов.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Далласа». Следующая игра в этом противостоянии пройдет 13 сентября.

Победитель этой пары встретится с лучшим клубом из пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».