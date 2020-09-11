Российский фигурист, призер чемпионата мира Михаил Коляда объявил музыку для короткой программы сезона-2020/21.

В интервью для портала Golden Skate Коляда отметил, что для короткой программы была выбрана композиция певицы Дженнифер Лопес «Let’s Get Loud» в исполнении группы The Baseballs.

По словам фигуриста, он хотел использовать эту музыку в один из предыдущих сезонов, но тренеры не согласились. «Когда мы искали музыку перед этим сезоном, моя жена напомнила мне о ней», — отметил Коляда.

Произвольная программа поставлена под музыку из фильма «Нуреев. Белый ворон».

Увидеть новую программу удастся уже 12 сентября: во дворце «Мегаспорт» в Москве состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.