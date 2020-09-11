На Международном автодроме «Муджелло» сегодня, 11 сентября, стартует гоночный уикенд Гран-при Тосканы, девятого этапа сезона-2020 Формулы-1.

На 12:00 назначена первая свободная практика Гран-при Тосканы.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

По итогам восьми этапов лидером зачета пилотов является британец Льюис Хэмилтон с 164-мя очками — пять побед в восьми гонках. На второй позиции расположился его партнер по «Мерседесу» Валттери Боттас (117 очков), на третьем — пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен (110 очков).

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят за восемь этапов набрал очки в трех гонках. Сейчас он занимает пятнадцатое место в общем зачете, имея 4 очка. На 16:00 запланирована вторая свободная практика.