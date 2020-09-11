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  • 10:39,  11 сентября 2020
СКА
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Прямая трансляция матча СКА — «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

Прямая трансляция матча СКА &#8212; &#171;Локомотив&#187; в регулярном чемпионате КХЛ
Матч СКА с "Локомотивом". Фото: официальный сайт СКА

Петербургский СКА сегодня, 11 сентября, сыграет против ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец».

Прямую трансляцию матч можно посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Этот матч станет для СКА первой домашней игрой сезона в регулярном чемпионате КХЛ. До этого армейцы провели выездную серию из трех матчей, два из которых выиграли. Сначала СКА обыграл «Нефтехимик», затем в овертайме уступил казанскому «Ак Барсу», после чего обыграл нижегородское «Торпедо».

Ярославский «Локомотив» одержал три победы в трех встречах на старте чемпионата: над «Спартаком», «Амуром» и московским «Динамо».

На игру хоккеисты СКА выйдут в особой форме, посвященной медикам, которые борются с коронавирусом.

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