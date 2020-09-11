Прямая трансляция матча СКА — «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ

Петербургский СКА сегодня, 11 сентября, сыграет против ярославского «Локомотива» в регулярном чемпионате КХЛ. Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец».

Прямую трансляцию матч можно посмотреть на официальном сайте СКА здесь.

Этот матч станет для СКА первой домашней игрой сезона в регулярном чемпионате КХЛ. До этого армейцы провели выездную серию из трех матчей, два из которых выиграли. Сначала СКА обыграл «Нефтехимик», затем в овертайме уступил казанскому «Ак Барсу», после чего обыграл нижегородское «Торпедо».