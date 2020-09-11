Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла американку Серену Уильямс в полуфинале открытого чемпионата США.

Спортсменки провели на корте стадиона Артура Эша чуть менее двух часов и сыграли три партии. Счет 1:6, 6:3, 6:3 в пользу теннисистки из Белоруссии.

На счету Уильямс 6 подач навылет и 5 двойных ошибок, Азаренко сделала два эйса и пять ошибок на подаче. Серена Уильямс реализовала 3 из 5 имевшихся брейк-пойнтов, ее соперница — 3 из 7 брейков.

Последний раз Виктория Азаренко выходила в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде в 2013 году.

Соперницей Азаренко в финале US Open станет японка Наоми Осака, которая в полуфинале обыграла представительницу США Дженнифер Брэйди. Финальный матч турнира состоится 12 сентября, начало — в 23:00 по московскому времени.