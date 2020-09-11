Российский футболист, экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может перейти в клуб Английской Премьер-лиги «Саутгемптон».

Информацию об этом сообщает «Чемпионат». По данным СМИ, Кузяев нравится руководству клуба, поскольку с его можно пригласить в качестве замены Пьеру Эмилю Хёйбьергу, ушедшему в «Тоттенхэм». Сейчас «Саутгемптон» изучает вариант с подписанием Кузяева, однако в переговорах есть нюанс: Кузяев не имел практики на позиции опорного полузащитника в последнее время, а клубу нужен опорник.

Напомним, с 2017 по 2020 год Далер Кузяев выступал за петербургский «Зенит» В прошлом сезоне РПЛ Кузяев сыграл 20 матчей и сделал 2 голевых передачи. По окончании контракта футболист не стал продлевать соглашение, предпочтя заняться поиском вариантов в Европе.