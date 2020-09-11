Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась о вылете с US Open и ответила, будет ли выступать на «Ролан Гаррос».

Слова Уильямс цитирует официальный сайт US Open. По мнению спортсменки, матч против Виктории Азаренко случился тяжелым, однако перенапряженние ахилла вряд ли повлияло на игру Уильямс.

«Просто Виктория играла лучше. Я сделала намного больше ошибок, плохо играла на второй подаче», — отметила теннисистка, добавив, что подавала хорошо, но не воспользовалась этим преимуществом. Уильямс разочарована исходом полуфинала, но в нем она сделала все, что было в ее силах.

«Роллан Гаррос»? Да, я определенно поеду в Париж», — заключила теннисистка.

Напомним, в финал US Open пробились Наоми Осака и Виктория Азаренко.