Арбитр ФИФА Анастасия Пустовойтова стала главным судьей матча Олимп-ПФЛ с участием петербургского «Зенита-2».

Информация об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба. Соперником «Зенита-2» в матче шестого тура ПФЛ станет «Муром». Игра пройдет завтра, 12 сентября, в Муроме. Начало встречи назначено на 18:00 по московскому времени.

Ассистентами Анастасии Пустовойтовой станут Евгений Рубцов и Екатерина Курочкина.

После пяти туров «Зенит-2» занимает десятую строчку в таблице ОЛИМП-ПФЛ, набрав за 5 матчей в сумме 5 очков. «Муром» идет на пятом месте с показателем в 10 очков.

Анастасия Пустовойтова работала на финале женской Лиги чемпионоа УЕФА, а также была резервным арбитром на матчах РПЛ.