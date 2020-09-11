Российский футболист, полузащитник «Заглембе» Евгений Башкиров рассказал о том, какое решение стало поворотным в его карьере.

В интервью порталу Weszlo.com Башкиров заявил, что все изменилось, когда он уехал в Томск, в холодный город, где ничего и никого не знал. «Самым важным решением было покинуть Петербург», — отметил футболист, добавив, что в Сибирь он уехал, оставив семью, друзей и цель попасть в основной «Зенит».

Футболист отметил, что хотел найти себя в футболе, а не застрять в зоне комфорта.

Также одним из важнейших решений в жизни Башкирова было решение мамы привести го на первую футбольную тренировку, поскольку ему не хотелось продолжать заниматься гимнастикой или плаванием.

«Рядом с домом была площадка, где играли в футбол. И я спросил, могу ли я тренироваться с мальчиками…», — публикует слова Башкирова портал «Спорт день за днем».