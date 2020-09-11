Технический специалист Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов высказал мнение о возможном повышении возрастного ценза в женском одиночном катании.

Слова Кузнецова цитирует портал Sport24. По мнению специалиста, к этой теме нужно подходить очень аккуратно. «Мы почему-то в последние годы уперлись в то, что все время, думая о каких-то проблемах, мы думаем только об одном виде фигурного катания», — отметил специалист, добавив, что повышение или понижение возраста должно касаться всех фигуристов.

Кузнецов привел в пример ситуацию: фигуристка становится олимпийской чемпионкой на играх в Пекине в 15 лет, а затем ей говорят, что в следующем сезоне возрастная граница поднята до 17 лет. В таком случае взрослая олимпийская чемпионка будет еще сезон кататься по юниорам.

«Это как пенсионная реформа. Вы поднимаете сначала на полгода, потом на год и так далее», — отметил Кузнецов, добавив, что все должно быть без резких шагов и обосновано с точки зрения физиологии.