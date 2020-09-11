Нынешний розыгрыш US Open любители тенниса точно запомнят надолго: зрителей нет, Федерера и Надаля нет, Халеп и Барти — тоже нет. Но в течение турнира, который еще не закончился, было немало интересных событий, некоторые из которых можно назвать историческими.

Бенуа Пэр навел панику

Француз, подхвативший коронавирус, перед началом US Open вступал в контакт с 11 спортсменами, в число которых входит и россиянин Даниил Медведев. В итоге его выставили из «пузыря», а на следующей неделе он уже планирует сыграть в Риме на «Мастерсе». Другие теннисисты, которые контактировали с Пэром, продолжали играть на US Open, последствий обнаружено не было, но шума история подняла много.

Средний палец Тиафо

В 1/8 финала Фрэнсис Тиафо играл с Даниилом Медведевым. Известно о приятельских отношениях американца и россиянина, и потому жест Тиафо в адрес Даниила никто не понял. Все-таки Фрэнсис — не Циципас. Вероятно, жест был шуточным, да и сам Даниил на него никак не оскорбился, но организаторам турнира это не очень интересно: Тиафо оштрафовали на 4 тысячи долларов.

Дисквалификация Джоковича

Самый скандальный эпизод турнира: первая ракетка мира перенервничал, пульнул мяч в аут и попал в судью, которая скорчилась от боли. Новак, который, естественно, сделал это не специально, тут же подбежал к лайнсмену, чтобы помочь и извиниться, но в итоге серба выпнули из сетки, ссылаясь на регламент. Глупость и неуважение к лучшему теннисисту мира. Интересно, что шансом хорошо воспользовался Карреньо-Буста. Вполне не факт, что он обыграл бы Джоковича в 1/8 финала, но теперь в полуфинале у него есть все шансы преподнести сюрприз Звереву — номинального фаворита Шаповалова он уже обыграл.

Медведев — Рублев в четвертьфинале

Российские противостояния в US Open — нечастое явление, а на таком позднем этапе это произошло впервые. Медведев, конечно, был фаворитом, но списывать Рублева не стоило. Многие эксперты говорили, что победитель этого противостояния выиграет весь турнир, особенно в свете дисквалификации Джоковича. Победителя мы пока не знаем, но такой тезис похож на правду.

Азаренко обыграла Серену и сыграет с Осакой

Интересно проходит 2020 год у Виктории Азаренко, которая победила на турнире в Цинциннати, не играя финал — тогда Наоми Осака снялась в последний момент. Теперь белорусска одолела легендарную сестру Уильямс, и снова ей предстоит финал с японкой. Бояться Осаку Азаренко точно не станет, но небольшое давление за не совсем заслуженный прошлый титул наверняка будет.