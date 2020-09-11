На арене дворца спорта «Мегаспорт» сегодня, 12 сентября, стартуют контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию.

Прямая трансляция прокатов начнется на сайте Первого канала в 15:00 по московскому времени. На лед в 18:25 с короткими программами выйдут девушки.

Свои новые короткие программы представят Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова. Также с новыми программами выступят запасные сборной России Софья Самодурова, Анастасия Гулякова, Ксения Синицына и юниорка из группы Этери Тутберидзе Камила Валиева.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова снялась с контрольных прокатов незадолго до старта. Она мотивировала это тем, что сейчас хочет сделать акцент на работе в шоу «Ледниковый период».