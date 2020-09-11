Ирландский боец ММА Конор Макгрегор возмутился из-за приезда к нему допинг-офицеров USADA.

В своем «Твиттере» Макгрегор спросил у UFC, что происходит и зачем этим утром на яхту к бойцу приехали допинг-офицеры USADA — американского антидопингового агентства.

«Я же завершил карьеру, парни! Но хорошо, я разрешил им тестировать меня. У меня все естественно!», — написал Макгрегор, прикрепив фото с инвентарем представителей USADA и заявлением на тестирование. Сейчас боец путешествует на яхте по Средиземному морю.

Напомним, в начале июня 2020 года Конор Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры. Последний бой в 2020 году спортсмен провел против Дональда Серроне.