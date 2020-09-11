Московский «Спартак» может продать защитника Илью Кутепова из-за проблем с показателями финансового фэйр-плей.

Как сообщает портал Москва.ру, трансфер игрока может стоить около 2 — 2,5 млн евро. По заявлению агента футболиста Дамиано Драго в интервью агентству ТАСС, в услугах защитника заинтересованы ряд клубов, в том числе из России и Турции.

Предметный интерес в трансфере футболиста проявляет турецкий «Антальяспор». Сам же футболист должен получать постоянную игровую практику, чтобы получать вызовы в сборную России. «Спартак» такую возможность игроку не предоставляет.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов отдать Илью Кутепова в аренду или продать за 5 млн евро, однако цена может быть и ниже из-за проблем с финансовым фейр-плей.