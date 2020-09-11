Футболистка сборной Японии, чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Юки Нагасато будет выступать за мужской футбольный клуб.

Информацию об этом сообщает ESPN. Сейчас Нагасато 33 года, последние три сезона она выступала в США за клуб «Чикаго Ред Старз». Теперь футболистка будет выступать на правах аренды за мужскую команду «Хаябуса Элевен».

Юки Нагасато стала первой футболисткой в Японии, которая будет выступать в мужском чемпионате.

Отметим, Нагасато с 2004 года вызывается в сборную Японии. Свою спортивную карьеру футболистка начала в 2001 году в японском клубе «НТВ Белеза». с 2010 года она начала карьеру в зарубежных чемпионатах. Футболистка выступала за три клуба в чемпионате Германии — «Турбине», «Вольфсбург» и «Франкфурт». Один сезон Нагасато провела в лондонском «Челси».