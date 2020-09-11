Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Роман Шишкин стал футболистом ногинского «Знамени».

Об этом сообщает «РБ-Спорт». В клубе, который выступает в группе 3 второго российского дивизиона и занимает там 12-е место, играют бывшие футболисты национальной команды Роман Павлюченко и Александр Самедов.

При этом «Знамя» пробилось в групповой раунд Кубка России, где встретится с «Ахматом».

Последним клубом Романа Шишкина был дубль московского «Спартака». Ранее 33-летний защитник также выступал в составе самарских «Крылья Советов», «Спартака», московского «Локомотива» и «Краснодара».

Со «Спартаком» Шишкин дважды завоевал серебряные медали чемпионата России, с «Локомотивом» брал бронзу и выиграл Кубок страны.