Бельгийский защитник римского «Лацио» Джордан Лукаку может стать футболистом английского «Лидс Юнайтед».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter. По информации источника, футболист попал в сферу интересов «Лидса». Отмечается, «Лидс» и «Лацио» уже начали переговоры.

Отметим, контракт 26-летнего крайнего защитника с римлянами действует до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Джордан Лукаку принял участие в 13 матчах Серии А и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Лидс Юнайтед» хочет заключить контракт с немецким полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Юлианом Дракслером. В прошлом сезоне полузащитник провел в составе французского клуба 11 матчей в Лиге 1 и отдал пять результативных передач.