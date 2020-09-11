Первый канал опубликовал видеоролик о подготовке группы фигуристов Алексея Мишина к сезону-2020/21.

В ролике, размещенном на сайте телеканала, показаны документальные кадры со сборов группы Мишина в Кисловодске, которые прошли в июле 2020 года на базе «Юг Спорт».

Большое внимание в ролике уделено работе Алексея Мишина с новым учеником, призером чемпионата мира Михаилом Колядой, который перешел к нему весной 2020 года. Во время тренировки Мишин советует ученику «быть попринцее», «сделать песню рук», отмечает, что Коляда имеет проблемы с вращениями. «У тебя не вращения, у тебя повороты тела в сложных позах», — говорит тренер фигуристу.

Напомним, всю карьеру Михаил Коляда тренировался под руководством Валентины Чеботаревой.